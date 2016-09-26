Обучающиеся в Турции азербайджанские студенты приняли участие в голосовании

Стамбул. 26 сентября. REPORT.AZ/ На всенародном голосовании (референдуме) с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики также приняли участие представители действующего в Стамбуле Центра развития человеческих ресурсов INDEX-Азербайджан.

Как сообщает Report, под руководством председателя центра Рашада Абдуллаева представители указанной организации, а также обучающиеся в Стамбуле азербайджанские студенты приняли участие на референдуме, проголосовав в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.