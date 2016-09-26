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    Обучающиеся в Турции азербайджанские студенты приняли участие в голосовании

    На референдуме также проголосовали представители Центра развития человеческих ресурсов INDEX-Азербайджан

    Стамбул. 26 сентября. REPORT.AZ/ На всенародном голосовании (референдуме) с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики также приняли участие представители действующего в Стамбуле Центра развития человеческих ресурсов INDEX-Азербайджан.

    Как сообщает Report, под руководством председателя центра Рашада Абдуллаева представители указанной организации, а также обучающиеся в Стамбуле азербайджанские студенты приняли участие на референдуме, проголосовав в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

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