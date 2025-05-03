Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между турецкими и азербайджанскими вузами

Делегация Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) находится с деловым визитом в Турции.

Делегация Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) находится с деловым визитом в Турции.

Как сообщает Report , в рамках визита делегация сначала посетила посольство Азербайджана в Анкаре.

На встрече с послом Рашадом Мамедовым представители АГПУ предоставили информацию о сотрудничестве с турецкими университетами, перспективах расширения взаимодействия, совместных проектах и обмене опытом.

Также был проведен обмен мнениями по укреплению связей между Азербайджаном и Турцией в сфере образования.

В состав делегации АГПУ входят ректор университета профессор Джафар Джафаров, проректор по международным связям профессор Махира Гусейнова, декан филологического факультета доцент Кёнюль Гасанова, заведующая кафедрой современного азербайджанского языка доцент Кёнюль Самедова и руководитель отдела международных связей Гюнай Магеррамова.

На встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран и поддержки совместных инициатив.