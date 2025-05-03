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Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между турецкими и азербайджанскими вузами

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между турецкими и азербайджанскими вузами Делегация Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) находится с деловым визитом в Турции.
Наука и образование
3 мая 2025 г. 00:39
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между турецкими и азербайджанскими вузами

Делегация Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) находится с деловым визитом в Турции.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация сначала посетила посольство Азербайджана в Анкаре.

На встрече с послом Рашадом Мамедовым представители АГПУ предоставили информацию о сотрудничестве с турецкими университетами, перспективах расширения взаимодействия, совместных проектах и обмене опытом.

Также был проведен обмен мнениями по укреплению связей между Азербайджаном и Турцией в сфере образования.

В состав делегации АГПУ входят ректор университета профессор Джафар Джафаров, проректор по международным связям профессор Махира Гусейнова, декан филологического факультета доцент Кёнюль Гасанова, заведующая кафедрой современного азербайджанского языка доцент Кёнюль Самедова и руководитель отдела международных связей Гюнай Магеррамова.

На встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран и поддержки совместных инициатив.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycan ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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