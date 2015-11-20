Обсуждены преспективы сотрудничества между БВШН и Московским физико-техническим институтом

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Проректор по международной деятельности Московского физико-технического института Анна Деревнина посетила Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов выразил удовлетворение ее пребыванием в Высшей Школе. Проректор подчеркнул, что главной целью Высшей Школы является подготовка высококвалифицированных инженерных кадров для нефтяной и химической промышленности. Он рассказал также об организации в БВШН бесплатного учебного процесса на английском языке на основе учебных программ Университета Хериот-Ватт Великобритании и об оценке результатов итоговых экзаменов со стороны профессоров этого университета. Он также отметил о прохождении студентами производственной практики на предприятиях SOCAR, в структурах ряда транснациональных компаний, таких как BP, Total, Schlumberger, E merson, Schneider Electric, Ha lliburton, Statoil, и выразил заинтересованность БВШН в сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом.

Проректор по международной деятельности Московского физико-технического института Анна Деревнина сообщила, что впервые находится в Азербайджане и прибыла в нашу страну для участия в Азербайджано-Российском межуниверситетском форуме, проводимом в Баку. Дав подробную информацию о направлениях деятельности представляемого ею вуза, она поделилась своими мнениями в связи с возможной реализацией с БВШН совместных программ и проектов в будущем. А.Деревнина пригласила руководство БВШН посетить Московский физико-технический институт.

На встрече также обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, по обмену студентами и преподавателями, а также другие вопросы.