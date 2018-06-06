Обсуждены перспективы сотрудничества БВШН и Мексиканского института нефти

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Мексики в Азербайджане Хуаном Родриго Лабардинии, генеральным директором Мексиканского института нефти (IMP– Mexican Institute of Petroleum) Эрнесто Риосом Патроном.

Как сообщает Report, во встрече, прошедшей в кампусе вуза, также приняли участие заведующий отделом технологии продукции IMP Марко Антонио Осорио Бонилла, атташе посольства Мексики в Азербайджане Марио Фернандез и ассистент посла Эльнур Багиров.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов рассказал им о работе вуза. Он сообщил, что Высшая школа, которая в настоящее время готовит студентов по программе бакалавриата и магистратуры, планирует в скором времени начать прием в докторантуру тех молодых специалистов, которые намерены продолжать академическую карьеру и вести научно-исследовательскую деятельность.

Говоря о развитии нефтегазового сектора Мексики и деятельности нефтяных компаний в стране, генеральный директор IMP Эрнесто Риос Патрон отметил, что возглавляемый им институт был основан в 1965 году и является крупнейшим исследовательским центром Мексики, который специализируется на проведении научных исследований, разработке новейших технологий и подготовке инженерных кадров для нефтегазовой отрасли.

Во время встречи были обсуждены перспективы налаживания двустороннего сотрудничества, реализации в его рамках программ обмена студентами и преподавателями и совместной научно-исследовательской деятельности. Как отметил Эрнесто Риос Патрон, Мексиканский институт нефти готов к обмену опытом с преподавателями БВШН и оказанию содействия вузу в разработке новых учебных программ, планов и пособий.

Затем гости ознакомились с кампусом Бакинской Высшей школы нефти, условиями, созданными для учебы и проживания студентов, посетили оснащенные самым современным оборудованием учебные лаборатории, побывали в аудиториях и осмотрели спортивный комплекс.