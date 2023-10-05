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Обсуждено сотрудничество в области образования между Азербайджаном и ИСЕСКО

Обсуждено сотрудничество в области образования между Азербайджаном и ИСЕСКО 4 октября министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом
Наука и образование
5 октября 2023 г. 16:10
Обсуждено сотрудничество в области образования между Азербайджаном и ИСЕСКО

4 октября министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества в области образования с ИСЕСКО.

Министр Эмин Амруллаев подчеркнул важность создания программ студенческого обмена в рамках сотрудничества с этой организацией.

На встрече также обсуждался вопрос о проведении олимпиад и фестивалей искусств для студентов в Шуше в связи с избранием этого города культурной столицей исламского мира на 2024 год.

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