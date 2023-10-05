Обсуждено сотрудничество в области образования между Азербайджаном и ИСЕСКО

4 октября министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.
Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества в области образования с ИСЕСКО.
Министр Эмин Амруллаев подчеркнул важность создания программ студенческого обмена в рамках сотрудничества с этой организацией.
На встрече также обсуждался вопрос о проведении олимпиад и фестивалей искусств для студентов в Шуше в связи с избранием этого города культурной столицей исламского мира на 2024 год.