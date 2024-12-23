Обсуждено сотрудничество между Суданом и Азербайджаном в сфере образования

20:31

Временный поверенный в делах посольства Судана в Баку Мустафа Абдул Халим Махмуд встретился с замминистра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанли.

Как сообщает Report, стороны обсудили пути расширения двусторонних связей в сферах образования и культуры, что будет способствовать интересам обеих стран.

На встрече были обсуждены такие направления, как обмен студентами, сотрудничество в области научных исследований, а также укрепление связей между образовательными учреждениями и университетами двух стран.