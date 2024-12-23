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Обсуждено сотрудничество между Суданом и Азербайджаном в сфере образования

Обсуждено сотрудничество между Суданом и Азербайджаном в сфере образования 20:31
Наука и образование
23 декабря 2024 г. 20:42
Обсуждено сотрудничество между Суданом и Азербайджаном в сфере образования

Временный поверенный в делах посольства Судана в Баку Мустафа Абдул Халим Махмуд встретился с замминистра науки и образования Азербайджана Гасаном Гасанли.

Как сообщает Report, стороны обсудили пути расширения двусторонних связей в сферах образования и культуры, что будет способствовать интересам обеих стран.

На встрече были обсуждены такие направления, как обмен студентами, сотрудничество в области научных исследований, а также укрепление связей между образовательными учреждениями и университетами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSudan və Azərbaycan arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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