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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере высшего образования и науки

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере высшего образования и науки На встрече министра науки и образования Эмина Амруллаева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили были подчеркнуты перспективы сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и науки.
Наука и образование
19 мая 2023 г. 21:41
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере высшего образования и науки

На встрече министра науки и образования Эмина Амруллаева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили были подчеркнуты перспективы сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и науки.

Как сообщает Report, об этом Эмин Амруллаев написал в своем Twitter-аккаунте.

"19 мая в рамках нашего визита в Грузию состоялась встреча с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили. На ней также приняли участие министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.

В ходе встречи была дана высокая оценка деятельности школ с преподаванием на грузинском языке в Азербайджане и азербайджанском языке в Грузии, подчеркнуты перспективы сотрудничества в сферах общего, высшего образования и науки", - отметил министр науки и образования.

Напомним, что делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в этой стране по приглашению министра образования и науки Грузии Георгия Амилахвари.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Gürcüstan arasında ali təhsil və elm sahələrində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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