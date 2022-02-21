Обсуждается создание совместного азербайджано-грузинского университета

"В долгосрочной перспективе обсуждается вопрос создания совместного азербайджано-грузинского университета, выдачи двойных дипломов".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил журналистам.
По его словам, эти вопросы требуют технических обсуждений.
Министр отметил, что в ходе визита в Грузию особое внимание было уделено подготовке кадров для азербайджаноязычных школ: "Считаю, что в дальнейшем сотрудничество вузов двух стран придаст импульс процессу подготовки кадров".
Отметим, что министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев находится с визитом в Грузии.