​Обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в области образования

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с новым ректором Вильнюсского университета Артурасом Зукаускасом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, на встрече обсудили связи между двумя странами в области образования, коснулись новых проектов.

Г.Мамедзаде поздравил ректора с новой должностью, проинформировал о нынешних связях между Азербайджаном и Литвой в области образования. Он также отметил о нынешнем тесном сотрудничестве между азербайджанскими и литовскими вузами.

А.Зукаускас заявил о заинтересованности в создании связей с Бакинским государственным университетом (БГУ), заявил о важности дальнейших взаимных визитов, обмена опытом и студентами, а также отметил о необходимости проведения лекций по гуманитарным и техническим наукам.