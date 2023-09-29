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Общественное объединение "Региональное развитие" инициировало Программу развития имени Азада Мирзаджанзаде

Общественное объединение "Региональное развитие" инициировало Программу развития имени Азада Мирзаджанзаде Общественное объединение "Региональное развитие" (ООРР) запустило программу развития имени академика Азада Мирзаджанзаде:
Наука и образование
29 сентября 2023 г. 16:08
Общественное объединение Региональное развитие инициировало Программу развития имени Азада Мирзаджанзаде

Общественное объединение "Региональное развитие" (ООРР) запустило программу развития имени академика Азада Мирзаджанзаде.

Как сообщает Report, программа представляет собой новую инициативу в нашей стране и реализуется в соответствии с духом научных работ, организационно-педагогической деятельности, особого стиля преподавания, а также уникальных подходов к научным и общественным процессам выдающегося ученого, отличающегося своими способностями раскрывать таланты людей, коим являлся А. Мирзаджанзаде.

Программа охватывает столицу и регионы Азербайджана и направлена ​​на выявление и поддержку молодых талантов, способных оценивать новые возможности, находить творческие решения текущих проблем, пытающихся внести вклад в устойчивое будущее, имеющих гибкие и инновационные подходы.

Для того, чтобы принять участие в программе, соискателям будет необходимо выдвинуть идею проекта, которую они будут готовы реализовать в рамках программы. Идеи проектов, представленных претендентами для участия в программе, будут оценены рабочей группой, а авторы идей, выбранных на предмет их актуальности, реальности и инновационности, получат возможность принять участие во 2-м этапе. На этом этапе участникам будет оказана профессиональная поддержка в подготовке и презентации проектов, а также будут организованы различные тренинги для развития их лидерских качеств. Проекты успешных кандидатов будут также поддержаны финансово.

Желающим присоединиться к программе необходимо зарегистрироваться по ссылке https://bitly.ws/VVKj и заполнить анкету.

Заявку на участие в программе может подать каждый гражданин Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет. Идеи проекта могут быть представлены как на азербайджанском, так и на английском языках.

Крайний срок приема заявок - 25 октября 2023 года.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в колл-центр общественного объединения "Региональное развитие" по номеру 150.

Следует отметить, что Азад Мирзаджанзаде – доктор технических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, является автором около 500 научных статей и более 50 изобретений. Под его руководством подготовлено более 250 докторов философии и более 100 докторов наук. Выдающийся учёный, имеющий множество научных имен и званий, был награжден орденом "Независимости" Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi Azad Mirzəcanzadə adına inkişaf proqramına start verib

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