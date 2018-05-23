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    Общественное объединение "Петек" наградило победителей выставки-конкурса

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей выставки-конкурса, проведенного TİKA и Общественным объединением (ОО) "Петек" в рамках проекта "Здоровое отношение".

    Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

    Председатель ОО "Петек" Севиндж Аскерова рассказала участникам мероприятия о проекте: "Презентации этого проекта выслушали 5115 учеников в Баку и в регионах".

    В завершении победителям и отличившимся были вручены подарки, дипломы, директорам школ и координаторам предъявлены благодарственные письма и символические подарки.

    В мероприятии были продемонстрированы спектакли и видеоролики учеников, победивших в различных номинациях.

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