Образовательный кредит на текущий семестр получили более 10 тыс. студентов

Образовательный кредит на текущий семестр получили 10 127 студентов.

Образовательный кредит на текущий семестр получили 10 127 студентов.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Право на получение кредита на текущий семестр получили 3312 студентов. 1168 из них - социальные, а 1796 - стандартные образовательные кредиты. Таким образом, всего кредиты были выданы 10 127 студентам.