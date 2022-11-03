О нас

Образовательный кредит на текущий семестр получили более 10 тыс. студентов

Образовательный кредит на текущий семестр получили более 10 тыс. студентов Образовательный кредит на текущий семестр получили 10 127 студентов.
Наука и образование
3 ноября 2022 г. 17:31
Образовательный кредит на текущий семестр получили более 10 тыс. студентов

Образовательный кредит на текущий семестр получили 10 127 студентов.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Право на получение кредита на текущий семестр получили 3312 студентов. 1168 из них - социальные, а 1796 - стандартные образовательные кредиты. Таким образом, всего кредиты были выданы 10 127 студентам.

Процесс приема заявок на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр 2022-2023 учебного года продолжается. Для получения кредита студенты могут подать электронную заявку на сайте www.e-ttkf.edu.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təhsil krediti alan tələbələrin sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi