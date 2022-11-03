Образовательный кредит на текущий семестр получили более 10 тыс. студентов

Образовательный кредит на текущий семестр получили 10 127 студентов.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
Право на получение кредита на текущий семестр получили 3312 студентов. 1168 из них - социальные, а 1796 - стандартные образовательные кредиты. Таким образом, всего кредиты были выданы 10 127 студентам.
Процесс приема заявок на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр 2022-2023 учебного года продолжается. Для получения кредита студенты могут подать электронную заявку на сайте