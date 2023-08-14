"Образовательный автобус" в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура

С 14 по 22 августа состоится летняя школа “Образовательный автобус – в будущее”, которая в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура.

С 14 по 22 августа состоится летняя школа “Образовательный автобус – в будущее”, которая в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Цель проекта - привить учащимся новые навыки, повлиять на формирование их мировоззрения и ознакомить с наследием Гейдара Алиева.

Образовательный автобус отправится из Баку по маршруту Зангилан (село Агалы) – Лачын – Нефтчала – Гёйчай – Газах – Тертер (село Талыш) – Гах – Баку.

В рамках проекта учащиеся VI-IX классов из указанных регионов примут участие в тренингах по кодированию, робототехнике, а также в интеллектуальных играх. Участникам будут вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что с 2016 года в проекте “Образовательный автобус” задействовано более 900 учащихся и студентов из 29 регионов республики.

Проект реализуется при поддержке министерства науки и образования, Общественного объединения "Дебаты в гражданском обществе" и Общественного объединения регионального развития.