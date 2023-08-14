О нас

"Образовательный автобус" в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура

"Образовательный автобус" в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура С 14 по 22 августа состоится летняя школа “Образовательный автобус – в будущее”, которая в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура.
Наука и образование
14 августа 2023 г. 12:27
Образовательный автобус в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура

С 14 по 22 августа состоится летняя школа “Образовательный автобус – в будущее”, которая в этот раз начнет свой маршрут с Восточного Зангезура.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Цель проекта - привить учащимся новые навыки, повлиять на формирование их мировоззрения и ознакомить с наследием Гейдара Алиева.

Образовательный автобус отправится из Баку по маршруту Зангилан (село Агалы) – Лачын – Нефтчала – Гёйчай – Газах – Тертер (село Талыш) – Гах – Баку.

В рамках проекта учащиеся VI-IX классов из указанных регионов примут участие в тренингах по кодированию, робототехнике, а также в интеллектуальных играх. Участникам будут вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что с 2016 года в проекте “Образовательный автобус” задействовано более 900 учащихся и студентов из 29 регионов республики.

Проект реализуется при поддержке министерства науки и образования, Общественного объединения "Дебаты в гражданском обществе" и Общественного объединения регионального развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Təhsil avtobusu” budəfəki səfərinə Şərqi Zəngəzurdan başlayacaq

Самое читаемое

В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45
Фенербахче намерен подписать игрока МЮ
"Фенербахче" намерен подписать игрока "МЮ"
11 августа 2023 г. 23:19
При взрыве в жилом доме в Пенсильвании погибли не менее четырех человек
При взрыве в жилом доме в Пенсильвании погибли не менее четырех человек
13 августа 2023 г. 08:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi