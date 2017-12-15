Обращение молодых ученых к Президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря при совместной организационной поддержке Национальной академии наук Азербайджана, Министерства образования и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики прошел Первый съезд молодых ученых Азербайджана.

Как передает Report, на мероприятии молодые ученые адресовали обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В обращении говорилось, что в результате государственной политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которая в настоящее время успешно продолжается главой государства Ильхамом Алиевым, наблюдается ускоренное социально-экономическое и культурно-нравственное развитие независимого Азербайджана, стратегические позиции нашей страны достаточно сильно укрепляются в международном пространстве. Отмечалось, что крупномасштабные инфраструктурные проекты, осуществляемые в последние годы, лишний раз доказывают, что постепенно повышается роль республики в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Молодые ученые отметили, что благодаря успешной государственной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, была достигнута цель «превратить нефтяной капитал к человеческий», и Азербайджан превратился в лидера региона. Было подчеркнуто, что мероприятия, нацеленные на повышение социального благосостояния населения, обеспечение внутренней стабильности и безопасности, усиление оборонной мощи страны, а также развитие науки, образования и культуры, являются наглядным показателем этого развития.

В обращении было отмечено, что в результате молодежной политики, составляющей одно из важных направлений проводимой в стране государственной политики, были сделаны важные шаги, нацеленные на всестороннее развитие молодого поколения, выявление творческого и инновационного потенциала, активное участие молодежи во всех сферах общественной жизни. Подчеркнуто, что одобрения заслуживают мероприятия, направленные на повышение роли интеллектуальной молодежи в сфере построения экономики знаний, привлечение ее к государственному управлению, повышение внимания вопросам образования и занятости.

Участники съезда сообщили, что осуществленные мероприятия, а также шаги, сделанные в направлении формирования молодежи, верной национальным ценностям, отвечающей современным стандартам, обладающей высокими знаниями и способностями, а также созданные для молодежи условия дают им большой стимул.

В заключение молодые ученые отметили, что всегда будут поддерживать государственную политику, принимать активное участие в построении экономики знаний и гражданского общества, увеличат свои старания во имя построения научного потенциала Азербайджана в соответствии с практикой передовых научных центров мира.