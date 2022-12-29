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Обновлены итоговые результаты ряда участников экзамена по приему на госслужбу

Обновлены итоговые результаты ряда участников экзамена по приему на госслужбу Изменены результаты некоторых кандидатов, участвовавших в экзаменах по приему на госслужбу в результате повторной экспертизы.
Наука и образование
29 декабря 2022 г. 17:46
Обновлены итоговые результаты ряда участников экзамена по приему на госслужбу

Изменены результаты некоторых кандидатов, участвовавших в экзаменах по приему на госслужбу в результате повторной экспертизы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Апелляционная комиссия, созданная в ГЭЦ в связи с результатами прошедшего 18 декабря 2022 года тестового экзамена по приему на административные исполнительные должности (подгруппы BA и BB) на госслужбе, завершила работу.

Комиссия провела повторную экспертизу использованных на экзамене заданий.

По решению Апелляционной комиссии в экзаменационные результаты кандидатов внесены нижеследующие изменения:

- Ответы кандидатов, выбравших "4" в задании номер 14 варианта А и задании номер 15 варианта В по группе должностей ВА, пункт С в задании номер 89 варианта А, пункт D задания номер 78 варианта В по группе должностей ВВ засчитаны как верные;

- Ответы выбравших вместо "3" номера "1, 4, 6" в задании номер 69 по варианту А и номер 68 по варианту В по группе должностей ВА, также засчитаны как верные.

Кандидаты могут ознакомиться с изменениями на сайте ГЭЦ в разделе экзаменационных результатов.

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