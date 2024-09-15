Обнаружены клетки мозга, отвечающие за сознание

Ученые из Мичиганского университета установили, что в процессах потери и возвращения сознания главную роль играют матричные клетки таламуса.

Ученые из Мичиганского университета установили, что в процессах потери и возвращения сознания главную роль играют матричные клетки таламуса.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи воспользовались методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для изучения изменений активности мозга у здоровых добровольцев до, во время и после применения пропофола в качестве средства седации. Этот быстродействующий внутривенный анестетик применяется для введения в общий наркоз.

Ученые установили, что во время глубокой седации наблюдается значительное снижение активности нейронов в таламусе, ответственного за обработку сенсорной информации. При этом обработка отдельных сенсорных сигналов сохраняется, но нарушается их связность.

Согласно результатам исследования, важную роль в переходе в бессознательное состояние играют матричные клетки таламуса. Таламус является ключевой структурой, расположенной в начале коры больших полушарий, и отвечает за передачу сенсорной и двигательной информации от органов чувств (за исключением обоняния) к соответствующим областям коры больших полушарий.

Кроме того, эта область мозга играет важную роль в регуляции сна, бодрствования и концентрации внимания.