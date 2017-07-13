© Report

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы условия конкурса для поступления в среднеспециальные учебные заведения.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, к конкурсу для поступления в колледж на базе 11-летнего школьного образования допускаются абитуриенты, набравшие на приемных (выпускных) экзаменах не меньше 30 баллов и не меньше 8 баллов по азербайджанскому/русскому языку, математике (на ответы по иностранному языку ограничения не применяются).

На конкурс, требующий особого таланта, допускаются абитуриенты, набравшие не менее чем 25 баллов (на ответы по предметам ограничение не применяется). К конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие требуемые баллы по общему экзамену и получившие "допустимо" от соответствующей комиссии на экзамене на выявление таланта.

Электронная регистрация для участия в экзамене на выявление таланта продлится до 18 июля. Экзамен на выявление таланта состоится 25 июля – 3 августа.

Отбор специальностей для поступления в колледж на базе 11-летки состоится 15-19 августа.

К конкурсу для поступления в колледж на базе 9-летнего школьного образования допускаются абитуриенты, набравшие на приемных (выпускных) экзаменах не меньше 40 баллов, не меньше 20 баллов по предмету родной язык, не меньше 10 баллов по математике.