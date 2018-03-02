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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные I этапа экзамена по приему в магистратуру вузов и НАНА.

Как сообщает Report, пресс-служба Государственного экзаменационного центра обнародовала некоторые статистические данные по экзамену.

Сообщается, что в этом году для участия в экзамене регистрацию прошли 12 387 бакалавров. В этом году из зарегистрировавшихся для участия в первом этапе экзамена не явились 146 человек.

По данным ГЭЦ, анализ интервалов баллов показал, что в этом году 49.73% (6 087 человек) участвующих в экзамене набрали 51 и выше баллов. Кроме того, 41 и выше баллов в этом году набрали 77.67% (9 508 человек) участников.

В этом году в целом 2 733 человека (22.33%) набрали 40 и меньше баллов.

Отметим, что на первом этапе экзамена бакалаврам представляются 50 тестовых вопросов по логическому мышлению, 25 – иностранному языку и 25 – информатике. Экзамен длится 2,5 часа. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.