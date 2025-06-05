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Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов

Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил результаты выпускного экзамена на уровне общего (9-летнего) среднего образования, состоявшегося 27 апреля 2025 года.
Наука и образование
5 июня 2025 г. 18:46
Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил результаты выпускного экзамена на уровне общего (9-летнего) среднего образования, состоявшегося 27 апреля 2025 года.

Как сообщает Report, участники могут ознакомиться с результатами и графическим изображением ответного бланка на портале eservices.dim.gov.az, используя рабочий номер и номер удостоверяющего документа или FIN-код.

Также баллы по предметам можно узнать по SMS, отправив код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.

Максимальный результат - 300 баллов - набрали 9 учащихся. Из 51 908 человек, участие которых предполагалось на экзамене, 354 не явились, а результаты 3 участников были аннулированы за нарушение правил.

С 11 по 13 июня будет работать апелляционная комиссия. Жалобы принимаются только в электронном виде с указанием конкретного задания и обоснования.

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Версия на азербайджанском языке Orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 27-də keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

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