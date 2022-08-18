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Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах

Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах Государственный экзаменационный центр с 15:43 18 августа разместил на своей интернет-странице результаты конкурса по приему в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов).
Наука и образование
18 августа 2022 г. 16:44
Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах

Государственный экзаменационный центр с 15:43 18 августа разместил на своей интернет-странице результаты конкурса по приему в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов).

Как сообщает Report, результаты также можно узнать, отправив "номер работы" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Статические данные о результатах конкурса и общие сведения о количестве поступивших в ссузы на базе общего среднего образования можно узнать по ссылке.

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