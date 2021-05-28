Обнародованы результаты второго этапа вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр объявил результаты второго этапа вступительного экзамена в магистратуры высших учебных заведений и НАНА.

Государственный экзаменационный центр объявил результаты второго этапа вступительного экзамена в магистратуры высших учебных заведений и НАНА.

Как сообщили Report в ГЭЦ, бакалавры могут получить результаты экзамена, отправив код своей экзаменационной работы на номер 7727.

Из 14 693 бакалавров на экзамен не явились 265 человек.

К выбору специализации будут допущены бакалавры, результаты которых соответствуют условиям конкурса.

С 1 июня 2021 года ГЭЦ рассмотрит апелляционные жалобы посредством приложения "Zoom" или по телефону. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны зарегистрироваться на сайте ГЭЦ с 29 по 31 мая 2021 года, заполнив соответствующую электронную форму. На каждое обращение будет уделено не более 15 минут.