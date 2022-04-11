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Обнародованы результаты вступительных экзаменов в спецшколу Погранслужбы 

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в спецшколу Погранслужбы  Обнародованы результаты состоявшегося 10 апреля вступительного экзамена в V класс спецшколы Государственной пограничной службы. По сообщению Report, результаты экзаменов и карта правильных ответов доступны на сайте ГЭЦ. Получить информацию о результата
Наука и образование
11 апреля 2022 г. 15:25
Обнародованы результаты вступительных экзаменов в спецшколу Погранслужбы 

Обнародованы результаты состоявшегося 10 апреля вступительного экзамена в V класс спецшколы Государственной пограничной службы.

По сообщению Report, результаты экзаменов и карта правильных ответов доступны на сайте ГЭЦ. Получить информацию о результатах экзаменов можно также, отправив номер работы на короткий номер 7727.

Из 916 человек, которые должны были принять участие в экзамене, не явились 30 человек.

Результаты экзамена будут представлены Государственной пограничной службе. Кандидаты, показавшие высокие результаты на экзаменах, будут допущены к медицинскому освидетельствованию и иным проверкам. Успешно прошедшие все этапы будут зачислены в спецшколу.

С 14 апреля 2022 года в ГЭЦ будет действовать апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ с 12 по 14 апреля. Не успевшие зарегистрироваться в указанный срок не смогут подать апелляцию.

Рассмотрение обращений будет длиться не более 15 минут.

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