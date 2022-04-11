Обнародованы результаты вступительных экзаменов в спецшколу Погранслужбы

Обнародованы результаты состоявшегося 10 апреля вступительного экзамена в V класс спецшколы Государственной пограничной службы. По сообщению Report, результаты экзаменов и карта правильных ответов доступны на сайте ГЭЦ. Получить информацию о результата

Обнародованы результаты состоявшегося 10 апреля вступительного экзамена в V класс спецшколы Государственной пограничной службы.



По сообщению Report, результаты экзаменов и карта правильных ответов доступны на сайте ГЭЦ. Получить информацию о результатах экзаменов можно также, отправив номер работы на короткий номер 7727.



Из 916 человек, которые должны были принять участие в экзамене, не явились 30 человек.



Результаты экзамена будут представлены Государственной пограничной службе. Кандидаты, показавшие высокие результаты на экзаменах, будут допущены к медицинскому освидетельствованию и иным проверкам. Успешно прошедшие все этапы будут зачислены в спецшколу.



С 14 апреля 2022 года в ГЭЦ будет действовать апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ с 12 по 14 апреля. Не успевшие зарегистрироваться в указанный срок не смогут подать апелляцию.



Рассмотрение обращений будет длиться не более 15 минут.