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Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам

Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, прошедшим 3-4 июня.
Наука и образование
20 июня 2023 г. 17:40
Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, прошедшим 3-4 июня.

Как сообщает Report, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться со своими результатами, пройдя по этой ссылке: https://eservices.dim.gov.az/2023/netbak/

Абитуриенты также могут узнать о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропускном листе на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 34 440 абитуриентов, подтвердивших участие в экзаменах, 1 687 человек на экзамен не явились. Восемь абитуриентов были отстранены от экзамена за нарушение правил, их результаты аннулированы.

На этом экзамене два человека показали самый высокий результат (максимальные 400 баллов) по I группе специальностей, и один человек по IV группе специальностей (397 баллов).

С 23 июня 2023 года ГЭЦ организует апелляционный процесс (по Zoom) по рассмотрению обращений. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте apelesiya.dim.gov.az с 10:00 22 июня до 17:00 24 июня.

Информация о датах выбора специальностей будет предоставлена дополнительно.

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Версия на азербайджанском языке I və IV qruplar üzrə qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

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