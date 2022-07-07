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Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии Обнародованы результаты централизованного процесса по приему учащихся в лицеи и гимназии на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
7 июля 2022 г. 12:28
Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты централизованного процесса по приему учащихся в лицеи и гимназии на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, с результатами можно ознакомиться, войдя в личный кабинет на портале электронного перемещения учащихся.

До 15 июля родители в соответствии с видеоинструкцией должны подтвердить в личном кабинете лицей или гимназию, в которую зачислены их дети. Если до указанной даты этого не произойдет, результаты учащихся будут аннулированы. Запросы поступающих в лицеи или гимназии учащихся будут автоматически генерироваться при открытии системы, а прием документов начнется в августе.

На этапе выбора лицеев и гимназий приняли участие 10 499 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyalara qəbul nəticələri açıqlanıb

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