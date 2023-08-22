О нас

Обнародованы результаты приема студентов в профессиональные учебные заведения

Обнародованы результаты приема студентов в профессиональные учебные заведения Обнародованы результаты I этапа приема студентов в профессиональные учебные заведения.
Наука и образование
22 августа 2023 г. 18:46
Обнародованы результаты приема студентов в профессиональные учебные заведения

Обнародованы результаты I этапа приема студентов в профессиональные учебные заведения.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Информацию о специальности и учебном заведении, в которое поступили участники конкурса, можно получить в разделе "Личный кабинет" на платформе portal.edu.az.

Лица, прошедшие конкурс в рамках I этапа приема студентов в профессиональные учебные заведения, должны пройти регистрацию с 23 по 30 августа (до 17:00), подав соответствующие документы в учебные заведения, в которые они были приняты.

II этап приема студентов на вакантные плановые места в профессиональных учебных заведениях планируется провести с 1 по 5 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlanıb

Самое важное

Началась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
Началась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
22 августа 2023 г. 17:28
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
22 августа 2023 г. 17:20
Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований
Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований
22 августа 2023 г. 11:50
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын
ФотоОбеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"
22 августа 2023 г. 10:50
В Ходжавенде обнаружены кустарные взрывные устройства
ФотоВ Ходжавенде обнаружены кустарные взрывные устройства
22 августа 2023 г. 10:25
Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына
Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына
22 августа 2023 г. 10:04
На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов
На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов
21 августа 2023 г. 19:20
Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ
Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ
21 августа 2023 г. 14:04
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
21 августа 2023 г. 13:36
Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана
Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана
21 августа 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi