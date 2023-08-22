Обнародованы результаты приема студентов в профессиональные учебные заведения

Обнародованы результаты I этапа приема студентов в профессиональные учебные заведения.

Обнародованы результаты I этапа приема студентов в профессиональные учебные заведения.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Информацию о специальности и учебном заведении, в которое поступили участники конкурса, можно получить в разделе "Личный кабинет" на платформе portal.edu.az.

Лица, прошедшие конкурс в рамках I этапа приема студентов в профессиональные учебные заведения, должны пройти регистрацию с 23 по 30 августа (до 17:00), подав соответствующие документы в учебные заведения, в которые они были приняты.

II этап приема студентов на вакантные плановые места в профессиональных учебных заведениях планируется провести с 1 по 5 сентября.