Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в колледжах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса на 2022/2023 учебный год по приему на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений на базе общего (9-летнего) среднего образования. Как сообщили Report в ГЭЦ

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса на 2022/2023 учебный год по приему на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений на базе общего (9-летнего) среднего образования.



Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты могут получить информацию об итогах конкурса на интернет-сайте ГЭЦ, а также отправив «номер дела» посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

Для участия в конкурсе подали заявки 3 747 абитуриентов, из которых 1 443 поступили в средние специальные учебные заведения.