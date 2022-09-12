О нас

Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в колледжах

Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в колледжах Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса на 2022/2023 учебный год по приему на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений на базе общего (9-летнего) среднего образования. Как сообщили Report в ГЭЦ
Наука и образование
12 сентября 2022 г. 13:05
Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в колледжах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса на 2022/2023 учебный год по приему на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты могут получить информацию об итогах конкурса на интернет-сайте ГЭЦ, а также отправив «номер дела» посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

Для участия в конкурсе подали заявки 3 747 абитуриентов, из которых 1 443 поступили в средние специальные учебные заведения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi