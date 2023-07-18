Обнародованы результаты приема на работу в детские музыкальные школы

Объявлены результаты тестового экзамена по приему на работу директоров, заместителей директоров и учителей детских школ, центров музыки, искусства, живописи, мугама и ашуга.

Объявлены результаты тестового экзамена по приему на работу директоров, заместителей директоров и учителей детских школ, центров музыки, искусства, живописи, мугама и ашуга.

Как передает Report , участники могут ознакомиться с результатами экзамена и карточками ответов на сайте Государственного Экзаменационного Центра .

Кандидаты также могут узнать о результатах экзамена при помощи мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, naxtel), отправив свои рабочие номера на номер 7727.

Из 1134 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 25 человек не явились на экзамен.

На экзамене директоров и заместителей директоров кандидатам было представлено 100 тестовых заданий, а на экзамене учителей - 70. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.

Кандидаты, набравшие необходимое количество проходных баллов на этапе тестирования, допускаются к собеседованию.

С 20 июля 2023 года ГЭЦ для рассмотрения заявок, связанных с результатами экзаменов (по телефону) будет организован процесс апелляции.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление , которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 19 июля до 17:00 21 июля.

Обсуждение по заявке кандидата может длиться не более 15 минут. Процесс обсуждения останавливается при истечении отведенного времени, присоединении к обсуждению постороннего лица или нарушении правил поведения.