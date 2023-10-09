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Обнародованы результаты экзамена для приема на госслужбу

Обнародованы результаты экзамена для приема на госслужбу Объявлены результаты тестового экзамена для поступления на государственную службу, организованного 8 октября.
Наука и образование
9 октября 2023 г. 15:33
Обнародованы результаты экзамена для приема на госслужбу

Объявлены результаты тестового экзамена для поступления на государственную службу, организованного 8 октября.

Как сообщает Report, результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ.

Кандидаты также могут узнать о результатах экзамена, отправив “рабочий номер” на номер короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Кандидату, успешно сдавшему экзамен, будет выдан сертификат сроком действия в 5 лет.

Они также должны заполнить форму заявки на портале ГЭЦ с 10 по 23 октября для получения сертификата.

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