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Обнародованы результаты первого этапа вступительного экзамена в ординатуру

Обнародованы результаты первого этапа вступительного экзамена в ординатуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты первой попытки экзамена по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 14 мая 2023 года для поступления в ординатуру.
Наука и образование
16 мая 2023 г. 17:12
Обнародованы результаты первого этапа вступительного экзамена в ординатуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты первой попытки экзамена по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 14 мая 2023 года для поступления в ординатуру.

Об этом Report сообщили в центре.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карточки ответа, на сайте ГЭЦ, а также через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727.

Для рассмотрения заявлений по результатам экзаменов будет действовать апелляционная комиссия в режиме онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону). Электронная форма заявления на обращение в Апелляционную комиссию будет размещен на сайте на apelyasiya.dim.gov.az. Кандидаты могут обратиться в Апелляционную комиссию с 10:00 17 мая до 17:00 18 мая.

Отметим, что повторный экзамен по оценке знаний по базовым дисциплинам (2-я попытка) запланирован на 16 июля. Регистрация для участия в экзамене будет осуществляться с 20 июня по 4 июля 2023 года через интернет на сайте ГЭЦ.

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