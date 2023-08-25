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Обнародованы результаты отбора учителей в школы городов Шуша и Физули

Обнародованы результаты отбора учителей в школы городов Шуша и Физули Объявлены результаты этапа отбора вакансий для приема на работу на основе срочного договора.
Наука и образование
25 августа 2023 г. 16:15
Обнародованы результаты отбора учителей в школы городов Шуша и Физули

Объявлены результаты этапа отбора вакансий для приема на работу на основе срочного договора.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, результаты прошедшего 21-23 августа отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения на основе срочного дорога отправлены на личные страницы кандидатов.

По итогам отбора 1045 кандидатов получили возможность устроиться на работу на основе срочного договора.

Кандидаты должны предоставить требующиеся документы в соответствующее местное управление образованием до 18:00 29 августа.

К работе приступят кандидаты, выписки о приеме на работу которых будут утверждены соответствующим местным органом управления образованием. После подачи документов кандидатам рекомендуется проверить выписку, посетив личную страницу.

Кандидаты, отказавшиеся от должности, не смогут принять участие в следующем отборе вакансий.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Füzuli məktəblərinə müəllim seçiminin nəticələri açıqlanıb

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