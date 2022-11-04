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Обнародованы результаты интервью с кандидатами на получение гражданства Азербайджана

Обнародованы результаты интервью с кандидатами на получение гражданства Азербайджана В январе-сентябре 2022 года были организованы интервью с целью проверки уровня владения азербайджанским языком лицами, желающими получить гражданство Азербайджанской Республики.
Наука и образование
4 ноября 2022 г. 11:23
Обнародованы результаты интервью с кандидатами на получение гражданства Азербайджана

В январе-сентябре 2022 года для желающих получить гражданство Азербайджана организованы интервью с целью проверки их уровня владения азербайджанским языком.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

За соответствующий период было зарегистрировано 660 письменных заявлений с целью участия в интервью. Из 575 человек, приглашенных на собеседование, 548 получили "удовлетворительный" результат и были обеспечены справками.

Процесс собеседования осуществляется при поддержке на общественных началах сотрудников Института образования Азербайджанской Республики, а также членов Ассоциации молодых учителей Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyən şəxslərlə keçirilən müsahibələrin nəticələri açıqlanıb

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