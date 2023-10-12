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Обнародованы результаты II этапа экзаменов по вступлению на дипломатическую службу в МИД

Обнародованы результаты II этапа экзаменов по вступлению на дипломатическую службу в МИД Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты второго этапа вступительного экзамена на дипломатическую службу в МИД.
Наука и образование
12 октября 2023 г. 16:22
Обнародованы результаты II этапа экзаменов по вступлению на дипломатическую службу в МИД

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты второго этапа вступительного экзамена на дипломатическую службу в МИД.

Как сообщает Report, 23 сентября состоялся экзамен по части проверки знаний иностранных языков "аудирование-понимание", "чтение-понимание", а также навыков аналитического письма на иностранном и азербайджанском языках.

Затем, 24 сентября кандидаты приняли участие в экзамене по разговорному блоку.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ, а также отправив свои рабочие номера на номер 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

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Версия на азербайджанском языке XİN-də diplomatik xidmətə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

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