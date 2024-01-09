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Обнародованы результаты экзаменов экстерном по Баку

Обнародованы результаты экзаменов экстерном по Баку Обнародованы результаты промежуточных экзаменов в порядке экстерната, проводимых по городу Баку.
Наука и образование
9 января 2024 г. 13:40
Обнародованы результаты экзаменов экстерном по Баку

Обнародованы результаты промежуточных экзаменов в порядке экстерната, проводимых по городу Баку.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в экзаменах, организованных для лиц, которые в предыдущие годы не смогли завершить общий средний (IX класс) и полный средний (XI класс) уровни образования, приняли участие в общей сложности 1 223 человека.

385 человек (из них 102 человека - по уровню общего среднего образования и 283 человека - по уровню полного среднего образования) успешно сдали экзамены.

На следующем этапе экстерны смогут получить аттестат об общем среднем и полном среднем образовании в соответствии с результатами выпускных экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром.

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Версия на азербайджанском языке Eksternat imtahanlarının nəticələri açıqlanıb

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