Обнародованы результаты экзаменов экстернатов по Баку

На следующем этапе экстерны смогут получить документ (аттестат) об общем и полном среднем образовании

Обнародованы результаты промежуточных экзаменов в порядке экстернатов, проведенных по Баку в онлайн-форме.

Как передает Report, в целом, на экзаменах для лиц, которые не смогли завершить образование на базе общего среднего (9 классов) и полного среднего (11 классов) образования, приняли участие 316 человек, из них 250 прошли их успешно.

На экзаменах экстернатов 61 человек участвовал по ступени общего среднего образования, 189 – полного среднего образования.

На следующем этапе экстерны, которые примут участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, смогут получить документ (аттестат) об общем и полном среднем образовании.

Отметим, что целью применения свободной (экстернат) формы обучения является создание условий для сдачи экзаменов для лиц, которые по различным причинам не завершили общее среднее и полное обучение.