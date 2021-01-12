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Обнародованы результаты экзаменов экстернатов по Баку

Обнародованы результаты экзаменов экстернатов по Баку На следующем этапе экстерны смогут получить документ (аттестат) об общем и полном среднем образовании
Наука и образование
12 января 2021 г. 11:41
Обнародованы результаты экзаменов экстернатов по Баку

Обнародованы результаты промежуточных экзаменов в порядке экстернатов, проведенных по Баку в онлайн-форме.

Как передает Report, в целом, на экзаменах для лиц, которые не смогли завершить образование на базе общего среднего (9 классов) и полного среднего (11 классов) образования, приняли участие 316 человек, из них 250 прошли их успешно.

На экзаменах экстернатов 61 человек участвовал по ступени общего среднего образования, 189 – полного среднего образования.

На следующем этапе экстерны, которые примут участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, смогут получить документ (аттестат) об общем и полном среднем образовании.

Отметим, что целью применения свободной (экстернат) формы обучения является создание условий для сдачи экзаменов для лиц, которые по различным причинам не завершили общее среднее и полное обучение.

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Версия на азербайджанском языке Eksternat imtahanlarının nəticələri bəlli olub

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