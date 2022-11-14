О нас

Обнародованы результаты экзамена для госслужащих

Обнародованы результаты экзамена для госслужащих Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 13 ноября.
Наука и образование
14 ноября 2022 г. 16:59
Обнародованы результаты экзамена для госслужащих

Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 13 ноября.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Участники могут узнать о результатах экзамена, отправив “рабочий номер” на номер 7727 через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В экзамене по продолжению деятельности на государственной службе приняли участие 173 кандидата.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре с 14:00 до 17:00 с 15 по 17 ноября. Адрес: город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, 299.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən imtahanın nəticələri açıqlanıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi