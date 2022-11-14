Обнародованы результаты экзамена для госслужащих

Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 13 ноября.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Участники могут узнать о результатах экзамена, отправив “рабочий номер” на номер 7727 через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
В экзамене по продолжению деятельности на государственной службе приняли участие 173 кандидата.
Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре с 14:00 до 17:00 с 15 по 17 ноября. Адрес: город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, 299.