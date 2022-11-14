Обнародованы результаты экзамена для госслужащих

Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 13 ноября.

Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 13 ноября.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Участники могут узнать о результатах экзамена, отправив “рабочий номер” на номер 7727 через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В экзамене по продолжению деятельности на государственной службе приняли участие 173 кандидата.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать в Государственном экзаменационном центре с 14:00 до 17:00 с 15 по 17 ноября. Адрес: город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, 299.