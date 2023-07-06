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Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии в 2023-2024 учебном году, который централизованно прошел в 32 учебных заведениях.
Наука и образование
6 июля 2023 г. 17:47
Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии в 2023-2024 учебном году, который централизованно прошел в 32 учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Ознакомиться с результатами можно через личные кабинеты на портале электронного перевода учащихся (https://sy.edu.az).

В случае приема в лицеи и гимназии учащиеся должны до 17:00 17 июля подтвердить учебное заведение, в которое они приняты. В противном случаев результат по приему будет считаться недействительным.

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Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyalara qəbulun nəticələri açıqlanıb

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