Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии в 2023-2024 учебном году, который централизованно прошел в 32 учебных заведениях.

Обнародованы результаты приема в лицеи и гимназии в 2023-2024 учебном году, который централизованно прошел в 32 учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Ознакомиться с результатами можно через личные кабинеты на портале электронного перевода учащихся (https://sy.edu.az).

В случае приема в лицеи и гимназии учащиеся должны до 17:00 17 июля подтвердить учебное заведение, в которое они приняты. В противном случаев результат по приему будет считаться недействительным.