Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учеников IX классов

Обнародованы результаты проведенных 3 марта для выпускников общеобразовательных школ (2018/2019 учебный год) выпускных экзаменов учеников IX классов.

Как сообщает Report, результаты можно узнать на сайте Государственного экзаменационного центра.

На экзамене приняли участие 37 434 ученика.

Учащиеся могут также узнать о результатах (общий балл по каждому предмету), направив "рабочий номер" через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.

В ближайшие дни также поэтапно будут объявлены результаты экзаменов, прошедших 10, 17 и 31 марта.