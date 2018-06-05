Обнародованы результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедшего 3 июня второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру вузов и НАНА на 2018/2019 учебный год.

Как сообщает Report, участвовавшие на экзамене бакалавры могут ознакомиться с результатами и графическим изображением ответных карт через линк https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=15 на сайте ГЭЦ.

Информацию о результатах экзамена бакалавры также могут получить отправив "рабочий номер" с помощью мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.

На экзамене принял участие 8151 бакалавр. 34 бакалавра не явились на экзамен.

Согласно результатам экзамена, прошедшего в два этапа, 2 человека показали наиболее высокий результат, набрав 138 из возможных 150-ти баллов.

Выполнившие конкурсные требования бакалавры могут через интернет выбрать специальность с 8-го по 18-е июня. К конкурсу будут допущены бакалавры, выбравшие специальность.