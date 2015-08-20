Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места университетов и колледжей

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Объявлены результаты приема на вакантные плановые места высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования (11 лет). Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), абитуриенты могут узнать о результатах приема на интернет-сайте ГКПС и отправив свой код на короткий номер 7727 с номеров всех мобильных операторов.

Для участия в конкурсе на вакантные плановые места высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования (11 лет) 16 808 абитуриентов осуществили выбор специальностей.

По итогам конкурса на вакантные плановые места высших учебных заведений поступило 572, средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования - 5969 абитуриентов.

Принятые на вакантные плановые места высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений абитуриенты с 21 по 27 августа должны пройти регистрацию, представив документы в соответствующее образовательное учреждение. В случае, если регистрация не будет пройдена в установленный срок, это будет расцениваться как отказ, и приказ о его приеме не будет направлен в образовательное учреждение.