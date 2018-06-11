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    Обнародованы результаты последнего испытательного экзамена

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты проведенного 10 июня последнего испытательного экзамена по I-IV группе специальностей (азербайджанский и русский секторы). 

    Как сообщили Report в ГЭЦ, 164 из 5252 прошедших регистрацию абитуриентов не явились на экзамен.  

    Двоих абитуриентов отстранили из-за несоответствующего экзаменационным правилам поведения. 

    С результатами можно ознакомиться на сайте центра или отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar). 

    Напомним, что в ближайшие дни абитуриенты, педагоги, эксперты и родители могут получить через сайт ГЭЦ разъяснения относительно использовавшихся на испытательных экзаменах тестовых заданий. 

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