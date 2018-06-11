Обнародованы результаты последнего испытательного экзамена

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты проведенного 10 июня последнего испытательного экзамена по I-IV группе специальностей (азербайджанский и русский секторы).

Как сообщили Report в ГЭЦ, 164 из 5252 прошедших регистрацию абитуриентов не явились на экзамен.

Двоих абитуриентов отстранили из-за несоответствующего экзаменационным правилам поведения.

С результатами можно ознакомиться на сайте центра или отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Напомним, что в ближайшие дни абитуриенты, педагоги, эксперты и родители могут получить через сайт ГЭЦ разъяснения относительно использовавшихся на испытательных экзаменах тестовых заданий.