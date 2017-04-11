Обнародованы результаты первого этапа экзаменов в магистратуру

© Report.az

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил результаты первого этапа прошедших 9 апреля вступительных экзаменов в магистратуру вузов и НАНА.

Как сообщили Report из ГЭЦ, бакалавры могут войти на сайт ГЭЦ и ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов.

109 из 13 081 бакалавра, участие которых было предусмотрено на экзамене, не явились на экзамен. Самый высокий балл из возможных 100 составил 99.

Отметим, что II этап вступительных экзаменов в магистратуру пройдет 4 июня и будут проверены знания бакалавров по специальности.