​Обнародованы результаты мониторинга соблюдения норм азербайджанского языка

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "Во время мониторинга касательно языка названий улиц, реклам и афиш в более 3800 объектах на территории трех столичных районов было выявлено около 1300 правонарушений". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Мониторингового отдела Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Расим Гейдаров.

На прошедшей в связи с результатами мониторинга пресс-конференции Р.Гейдаров сказал, что проверки охватили Сабаильский, Насиминский и Наримановский районы Баку. По его словам, выявленные нарушения расследуются: "Сгруппировав недочеты по видам объектов становится ясно, что языковые нормы в большинстве случаев нарушаются в названиях торговых объектов, объектов общепита, офисов, учреждений и пр. Ближе к центру города нарушений еще больше. Создается впечатление, что ты попадаешь в какое-то зарубежное государство".

Как отметил руководитель мониторингового отдела, большая часть правонарушений приходится на долю частных объектов. По словам Р.Гейдарова, в Насиминском районе зафиксировано 408, Наримановском 429, Сабаильском 462 нарушения.

165 подобных фактов обнаружены в названиях объектов: "Остальные незначительные нарушения зарегистрированы на стендах, рекламных щитах и в названиях улиц. Основные недочеты связаны с написанием названий и текстов на иностранном языке или графике. В текстах на иностранном языке и графике выявлено 166 нарушений, а на иностранном языке - 45".