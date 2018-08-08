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    Обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса, проведенного для поступления в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9-й класс).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, результаты опубликованы на сайте центра 8 августа в 17:10.

    Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar). 

    В нижеследующей таблице представлены статистические данные о результатах конкурса:

    Форма обучения План приемаПриняты Процент приема
    Азербайджанский сектор Русский сектор Всего по секторам
    Государственная (бесплатная) 4176 4000 113 4113 98,49
    Государственная (платная) 4964 4481 89 4570 92,06
    Частная 755 720 9 729 96,56
    Итого 9895 9201 211 9412 95,12

    Поступившие должны в период с 9 по 24 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены. Информацию о требуемых документах абитуриенты могут узнать в учебных заведениях, куда были приняты.

    Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших. 

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