Обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса, проведенного для поступления в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9-й класс).
Как сообщили Report в ГЭЦ, результаты опубликованы на сайте центра 8 августа в 17:10.
Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).
В нижеследующей таблице представлены статистические данные о результатах конкурса:
|Форма обучения
|План приема
|Приняты
|Процент приема
|Азербайджанский сектор
|Русский сектор
|Всего по секторам
|Государственная (бесплатная)
|4176
|4000
|113
|4113
|98,49
|Государственная (платная)
|4964
|4481
|89
|4570
|92,06
|Частная
|755
|720
|9
|729
|96,56
|Итого
|9895
|9201
|211
|9412
|95,12
Поступившие должны в период с 9 по 24 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены. Информацию о требуемых документах абитуриенты могут узнать в учебных заведениях, куда были приняты.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook