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    Обнародованы результаты конкурса по приему на работу учителей

    Не прошедшие конкурс кандидаты могут принять участие в предстоящем 5-7 сентября размещении

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему на работу учителей.

    Как сообщили Report в министерстве образования, завершился заключительный этап (интервью) конкурса по приему на работу учителей.

    В министерстве сообщили, что результаты направлены на личные страницы кандидатов. Успешно прошедшие собеседование кандидаты до 5 сентября должны пройти регистрацию в учреждениях, куда были назначены или же в местных органах управления образования.

    Кандидаты, набравшие проходной балл, но не прошедшие интервью, смогут принять участие в очередном размещении, которое состоится 5-7 сентября.

    Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 29-30 августа, позвонив на "Горячую линию - 146", написав на почту office@edu.gov.az и с помощью Центра приема граждан.

    Согласно сообщению, информация о времени и месте проведения апелляции будет направлена на личную страницу данных кандидатов.

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