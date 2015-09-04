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    ​Обнародованы результаты конкурса на оставшиеся вакантными плановые места в колледжах

    На 904 из оставшихся 1065 вакансий произведено зачисление

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты конкурса, проведенного на оставшиеся вакантными плановые места в средних специальных учебных заведениях на базе полного (11-летнего) среднего образования.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы ГКПС.

    С результатами конкурса абитуриенты могут ознакомиться на сайте комиссии или же отправив свой рабочий номер по мобильному телефону на номер 7727.

    Для участия в конкурсе на оставшиеся вакантными 1065 плановых мест заявления подали 5372 абитуриента, 904 из которых были зачислены в ссузы.

    Поступившие в ссузы абитуриенты должны пройти регистрацию, представив документы в учебные заведения, куда они поступили с 7-го по 10-ое сентября (с 9:00 по 17:00).

    Непрохождение абитуриентом регистрации в установленный срок будет считаться как отказ от размещения на соответствующую специальность и в ссуз не направят приказ о его зачислении.

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