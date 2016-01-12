Обнародованы результаты экзаменов в докторантуру НАНА, один из кандидатов набрал 7,5 балла по IELTS

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты экзаменов в докторантуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщил Report начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА Аминага Садыгов, в экзамене в докторантуру по программе доктор философии (всего 93 утвержденных места) приняли участие 97 человек.

По его словам, в докторантуру поступил 81 человек, получив соответствующие оценки.

А.Садыгов отметил, что процесс приема в диссертантуру пока продолжается, в научных советах научных учреждений выслушаны кандидаты.

Он также прокомментировал мнения о сложности требований для экзаменов по иностранному языку. А.Садыгов подчеркнул, что результаты превзошли ожидания: "По программе IELTS кандидаты набрали 7,5; 7; 6,5; 6 баллов, а по TOEFL - 80; 90; 100 баллов. Самое главное, во время нынешнего приема ко всем кандидатам были выдвинуты одинаковые требования".

Отметим, что правильные ответы будут оцениваться двумя баллами. С этого года кандидаты должны набрать как минимум 80 баллов по программе TOEFL, или же по меньшей мере 6,5 балла по программе IELTS. На экзамене на степень доктора по программе TOEFL кандидату нужно набрать как минимум 100 баллов, или же по меньшей мере 7 баллов по программе IELTS.