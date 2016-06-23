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    ​Обнародованы результаты экзаменов, связанных c переводом педагогов

    Высокие результаты показали педагоги по английскому языку и географии

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Стали известны результаты экзаменов, проведенных в рамках конкурса, связанного с переводом работающих по бессрочному контракту педагогов общеобразовательных школ и профессиональных лицеев в учебные заведения других городов и районов.

    Как сообщили Report в министерстве образования, в конкурсе приняли участие 1 621 (76,93 %) из 2 107 человек. К конкурсу допущены 345 участников.

    В министерстве заявили, что информация о результатах конкурса размещена на личной странице каждого кандидата.

    В соответствии со специальностью, каждому из них представили в целом по 60 вопросов, 40 из которых по основному предмету, 10  - по методике и стратегии преподавания, 10 - по логике.

    По информации, в основном высокие результаты показали педагоги по английскому языку и географии. Проходной балл во время собеседования не смогли набрать большинство педагогов по технологии, музыке и физкультуре.  

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