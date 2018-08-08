Обнародованы результаты экзамена по выявлению способностей желающих поступить на специальность "Журналистика"

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенного 6 августа экзамена по выявлению способностей абитуриентов, желающих поступить на бакалавриат по специальности "Журналистика" в высшие учебные заведения на 2018/2019 учебный год.

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ. Из 446 абитуриентов, добившихся права на участие в экзамене, 104 не явились на экзамен.

287 из 342 принявших в экзамене участие абитуриентов получили удовлетворительные оценки. Абитуриенты, прошедшие этот этап успешно, во время выбора специальности, наряду с другими, могут выбрать и специальность "Журналистика".

Отметим, что созданная для рассмотрения обращений в связи с результатами экзамена Апелляционная комиссия действует 10 августа (с 10:00 по 17:00) по адресу г. Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28 (здание бывшего Университета "Азия"). Желающие обратиться в Апелляционную комиссию абитуриенты должны будут 8 и 9 августа пройти регистрацию по вышеуказанному адресу, имея при себе оригинал удостоверения личности.