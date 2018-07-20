Обнародованы результаты экзамена по I и IV группе специальностей, 15 человек набрали 700 баллов

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Баку.20 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал сегодня результат вступительного экзамена, проведенного 18 июля для абитуриентов по I и IV группе специальностей.

Как сообщает Report, результаты экзамена были размещены на сайте ГЭЦ. Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Из 26332 подавших документы для участия в экзамене 873 человека на экзамене не участвовали. 18 из участвовавших в экзамене абитуриентов были отстранены от экзамена за нарушение правил проведения экзамены, их результаты аннулированы.

На экзаменах 11 абитуриентов по I и 4 абитуриента по IV группе специальностей выполнили все представленные им тестовые задания и набрали максимальные 700 баллов.