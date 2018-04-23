Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты экзамена по предмету "Азербайджанский язык".

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, 22 апреля в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гейчае, Лянкяране, Ширване и Хачмазе проведен экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих приемный экзамен в вузы и ссузы на иностранном языке.

Сообщается, что ответы выложены на сайте ГЭЦ с 15:25 23 апреля.

С результатами экзамена можно также ознакомиться, отправив рабочий номер абитуриента на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar).

Из 6172 (520+5652) абитуриентов на базе 9 и 11 классов, чье участие на экзамене ожидалось, 274 не явились на экзамен. За нарушение правил два человека были удалены с экзамена, их результаты аннулированы. Из участвующих в экзамене 5896 (305+5591) абитуриентов 5247 (172+5075) человек его прошли и получили "приемлемо".

Созданная в связи с результатами экзамена Апелляционная комиссия действует по адресу г.Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Университета "Азия"). Абитуриенты могут обращаться в Апелляционную комиссия 24-26 апреля с 10:00 до 17:00, имея при себе оригинал и копию удостоверения личности.